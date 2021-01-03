رئيس اتحاد اليد يتفقد صالة برج العرب استعدادًا لكأس العالم

استقبلت الدكتور صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية الأحد، المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكره اليد، وعمرو فتحى مدير بطولة كأس العالم لكره اليد، ونجوى صلاح، رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، ولجان المتطوعين بصالة الألعاب الرياضية ببرج العرب.يأتي ذلك في إطار الاستعدادات التى تقوم بها الدولة استعدادًا لاستقبال بطولة كأس العالم لكرة اليد (رجال) المقرر إقامتها في الفترة من ١٣ - 31 يناير الجاري، وتستقبل الإسكندرية المجموعه الثالثة والثامنة.وصالة برج العرب هى أحد أربع صالات تستضيف البطولة إلى جانب صالة استاد القاهرة وصالة العاصمة الإدارية، وكذا صالة ٦ أكتوبر.