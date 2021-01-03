مفتي الجمهورية يعزي الدكتور نصر فريد واصل في وفاة زوجته

قدم الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، التعازي إلى الدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، مفتي الجمهورية الأسبق، في وفاة زوجة فضيلته، والتي وافتها المنية اليوم الأحد.وقال مفتي الجمهورية: «مزيد من الرضا بقضاء الله وقدره أتقدم بخالص العزاء لفضيلة الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الديار المصرية الأسبق في وفاة حرم فضيلته. اللهم اغفر لها وارحمها وإنا لله وإنا إليه راجعون».