مواعيد 3 جلسات حلف يمين للمحامين الجدد خلال يناير

تعقد النقابة العامة للمحامين، 3 جلسات حلف يمين لخريجي كليات الحقوق بالجامعات المصرية، وذلك أيام؛ 10 و17 و24 يناير الجاري، برئاسة نقيب المحامين رجائي عطية، وإشراف الأمين العام حسين الجمال، وحضور أعضاء من مجلس النقابة العامة.وتعقد الجلسات بنادي نقابة المحامين بـ 6 أكتوبر، من الساعة التاسعة صباحا، ويتاح الحضور لمن لم يحضر الجلسة السابقة، مع الالتزام بالبدلة الكاملة، والكرافتة، وروب المحاماة، كما يمكن الحضور لكل من له رقم قيد بإدارة السجلات، وسيتم نشر الكشوف الخاصة بأسماء المحامين عبر الموقع الإلكتروني للنقابة غدًا.وجاء ترتيب الجلسات كالتالي؛أولا: جلسة حلف اليمين يوم الأحد الموافق 10 1 2021نقابات: « القاهرة الجديدة ـ شبرا الخيمة ـ بنها ـ شمال الجيزة ـ جنوب الجيزة ـ شرق الإسكندرية ـ غرب الإسكندريةـ شمال البحيرة ـ جنوب البحيرة ».ثانيا: جلسة حلف اليمين يوم الأحد الموافق 17 1 2021نقابات: «شمال القاهرة ـ جنوب القاهرة ـ حلوان ـ الإسماعيليةـ السويس ـ بورسعيد ـ دمياط ـ شمال سيناء ـ جنوب سيناءـ مطروح ـ طنطاـ المنوفية ـ المحلة الكبرى ـ كفر الشيخ ـ شمال الشرقية ـ جنوب الشرقية».ثالثا: جلسة حلف اليمين يوم الأحد الموافق 24 1 2021نقابات: « شمال الدقهلية ـ جنوب الدقهلية ـ بني سويف ـ المنيا ـ شمال أسيوط ـ جنوب أسيوط ـ سوهاج ـ الفيوم ـ أسوان ـ الأقصر ـ قنا ـ البحر الأحمر ـ الوادي الجديد».وقد نبهت إدارة السجلات بالنقابة على الخريجين القادمين لأداء حلف اليمين عدم الحضور مع ذويهم، وذلك لعدم الازدحام داخل وأمام أبواب القاعة.