«خد ورقك معاك».. منح وعروض بمعرض تحويل السيارات للعمل بالغاز

الأوراق المطلوبة لإجراء التعاقد على التحويل:

ينطلق غدا الأثنين المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة كبريات شركات السيارات العاملة في السوق المصري والمنتجة للسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي.وتنشر "الدستور" أهم الأوراق المطلوبة لتحويل سياراتك للعمل بالغاز الطبيعي داخل المعرض، وكذلك عروض التحويل داخل المعرض.تقوم شركات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بتقديم تسهيلات كبيرة، ضمن مبادرة الرئيس السيسي، لتشجيع أصحاب السيارات بالتحويل للغاز الطبيعي.- صورة البطاقة الشخصية.- رخصة السيارة.- إيصال حديث "كهرباء - غاز - مياه".أما بالنسبة للعروض المقدمة من الشركات داخل المعرض ستشمل مد فترة التقسيط حتى 10 سنوات، كما يتم منح هدايا فورية للعملاء عند السداد النقدي، وأيضا هدايا مثل زيوت المحركات، ونحو 200 متر غاز مجانا لكل سيارة تقوم بالتحويل والتعاقد داخل المعرض.