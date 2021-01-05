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الثلاثاء 05 يناير 2021 الموافق 21 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

اجراءات الحصول على سيارة الغاز الطبيعي 2021

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 01:57 م
سيارة الغاز الطبيعي
سيارة الغاز الطبيعي
دعاء أبو العزم
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عمل الرئيس عبد الفتاح السيسي على التوسع في إنشاء استخدام محطات الغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية وترصد الدستور في سطور إجراءات الحصول على  سيارة الغاز الطبيعي 2021 والتي لن تتجاوز عشرة أيام.

وجاءت تفاصيل الحصول لمن يرغب بتحويل سيارته عليه التوجه إلى المحطات التابعة لشركتى كار جاس وغازتك للبدء فى إجراءات التحويل حيث يمكنه سداد المقابل على فترات مناسبة تصل إلى خمس سنوات.

والدفع بمقدم للسيارة سيتم دفعه من الحافز الذى سيعطى للمواطن لتحويل سيارته للعمل بالغاز الطبيعى.

وسوف يمنح حافز مادي ملائم للمواطنين مالكي السيارات المتقادمة لإحلالها بأخرى جديدة تعمل بطاقة الغاز.

خطوات استبدال السيارة القديمة بالجديدة سيارة الغاز الطبيعي 2021

- تخريد السيارة القديمة في الكيلو 10.5 بطريق إسكندرية الصحراوي بعد استخراج شهادة بيانات للسيارة، بالإضافة إلى أنه يشترط أيضا الحصول على شهادة تخريد السيارة.

-الحصول على شيك مقابل تسليم السيارة القديمة، وهو يعتبر بمثابة المقدم الذي سيتم لشراء السيارة الجديدة.

- تقديم طلب قرض بنكي من خلال إحدى البنوك التي تم تحديدها في برنامج المبادرة، محدد فيه موديل السيارة واسم الشركة التي سيتم التعاقد من خلالها.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي وصورة رخصة السيارة القديمة، فاتورة مرافق حديثة.

- يتم توقيع عقود القرض بين مالك السيارة والبنك.

الشروط التي يجب توافرها في استبدال السيارة

1 يجب أن تكون رخصة السيارة سارية حتي تاريخ الطلب.

2 يشترط عدم وجود أي حظر على رخصة السيارة التي يرغب صاحبها في استبدالها.

3.قيمة القسط الشهري للسيارة الجديدة.

4. سيدفع المواطن السيارة القديمة كمقدم للسيارة الجديدة على أن يقوم البنك بتمويل باقي ثمن السيارة، على أن يسدد مالك السيارة أقساط بفائدة أقل من 5%، ولفترات سداد قد تصل حتى 10 سنوات.

5. فوائد تجديد وإحلال السيارة القديمة
وتم تنظيم معرض متكامل لدعم البرنامج القومي لاستخدام المركبات للغاز الطبيعي، وذلك باشتراك كبرى الشركات العالمية المصنعة للسيارات والمشاركة في البرنامج.

يهتم المعرض بتوفر خدمة استقبال المواطنين من ملاك المركبات الراغبين في تسجيل طلبات تحويل سياراتهم أو استبدال تلك المتقادمة للعمل بالغاز، بالإضافة إلى عرض أحدث ما تم التوصل اليه فنيًا في هذا الإطار للتغلب على مختلف الشواغل الفنية.

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رابط موقع مبادرة إحلال السيارات وكيفية التسجيل فيه 2021




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