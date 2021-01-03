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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس المتهم بقتل زوجته أمام مدرسة ببولاق الدكرور

الأحد 03/يناير/2021 - 09:57 م
المتهم بقتل زوجته
المتهم بقتل زوجته
ندى حمدي
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أمرت نيابة حوادث جنوب الجيزة بحبس مدرس متهم بقتل زوجته أمام مدرسة ببولاق الدكرور ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وطبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة واستدعاء عدد من شهود العيان للإدلاء بأقوالهم.

وكشفت مناقشات المتهم بقتل زوجته ببولاق الدكرور عن تفاصيل جديدة في الجريمة، حيث قال المتهم إنه عندما شك في سلوك زوجته نشبت بينهما مشاجرة كبيرة فقامت على إثرها بطرده من المنزل منذ ٢٠ يومًا.

وذكرت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية أن المتهم يكبر زوجته بـ٢٤ عامًا حيث يبلغ عمره ٦٢ عامًا وتبلغ هي من العمر ٣٨ عامًا وتزوجا منذ ١٠ سنوات وأنجبا طفلتين.

ومن جانبها تفحص النيابة العامة مقطع فيديو ظهر به المتهم في حالة ثبات انفعالي كبير حاملًا السكين أداة الجريمة وانهال بالسب على المجني عليها بينما انهال عليه الأهالي بالسب والشتم بسبب جريمته التي نفذها وسط الشارع.

وتحفظت النيابة على كاميرات المراقبة المثبتة بأحد المحال التجارية القريبة من مسرح الجريمة، والتي أظهرت تربص المتهم بالمجنى عليها، حيث أجهز عليها في الشارع وسدد لها عدة طعنات في الرقبة والصدر، وعقب قتلها وقف بجوار الجثة يدخن سيجارة حتى حضرت قوات الأمن وألقت القبض عليه وبحوزته سلاح الجريمة، وتم تحريز السلاح المستخدم.

وذكر المتهم فور قيام قوة أمنية برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور بإلقاء القبض عليه، أنه انتابه الشك في سلوك زوجته حيث شاهد محادثة لها مع شاب على تطبيق واتس آب، وتضمن مقطع الفيديو ذكر المتهم لاسم الشاب الذي يشك في ارتباط زوجته به عاطفيًا.

بدأت نيابة حوادث جنوب الجيزة تحقيقاتها في قيام مدرس بقتل زوجته بعدما مزق جسدها بعدة طعنات في المدرسة التي تعمل بها لشكه في سلوكها.

وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها وتحديد أسباب الوفاة وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارًا بمقتل معلمة أمام مدرسة ببولاق الدكرور، انتقلت على الفور قوات الأمن لفحص البلاغ، وتبين العثور على جثة سيدة غارقة في دمائها وقد فارقت الحياة إثر إصابتها بعدة طعنات متفرقة في أنحاء الجسد.

وتبين من التحريات التي أجريت بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية أن خلافات نشبت بين الزوجين منذ فترة عقب شك الزوج في سلوك زوجته.

أضافت التحريات أن المتهم انتظر زوجته أمام المدرسة التي تعمل بها وما أن وصلت سدد لها عدة طعنات لتسقط غارقة في دمائها.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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