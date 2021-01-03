شيخ الأزهر يعزي الدكتور نصر فريد واصل في وفاة زوجته

قدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خالص التعازي إلى الدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، مفتي الجمهورية الأسبق، في وفاة زوجة فضيلته، والتي وافتها المنية اليوم الأحد.ودعا شيخ الأزهر المولى- عز وجل- أن يتغمد المغفور لها بواسع رحمته، وأن يرزق أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.