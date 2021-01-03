اتحاد طلاب جامعة سوهاج يناقش الخطة المستقبلية في أولى اجتماعاته

عقد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، الاجتماع الأول لمجلس اتحاد الطلاب بتشكيله المنتخب للعام الجامعي ٢٠٢٠ ٢٠٢١ بقاعة مجلس الجامعة بالحرم القديم بحضور محمد حمادة، رئيس اتحاد الطلاب، ونائبه مهاب محمد عبدالرضا، ورؤساء اللجان ومساعديهم بالاتحاد.واستهل الدكتور أحمد عزيز الجلسة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح عدد من الطلاب الذين وافتهم المنية هذا العام ومنهم طارق العمدة، رجب محمد، ولاء خالد، داعيًا الله أن يتقبلهم بواسع رحمته، مقدمًا التهنئة لأعضاء المجلس الجدد لفوزهم في ماراثون الانتخابات بكل صدق وشفافية، متمنيًا لهم التوفيق وتحمل المسئولية التي حملوا أمانتها على عاتقهم، وأن يكونوا همزة وصل بين الطلاب وإدارة الجامعة في تلبية كافة احتياجاتهم، مؤكدًا أن الجامعة داعمة لكل الأنشطة الطلابية وتقف خلف مصلحة الطلاب في المقام الأول.وقال عزيز إنه خلال الاجتماع تم مناقشة الخطة المستقبلية لعمل المجلس خلال وبعد الإجازة الإستثنائية المقررة من قبل المجلس الأعلى للجامعات ضمن تداعيات أزمة فيروس "كورونا"، موجها بالسير قدمًا في تنفيذ كامل أنشطتهم المختلفة من خلال التباعد الاجتماعي "اون لاين"، إلتزاماََ بقرارات المجلس الأعلى للجامعات وعدم مخالفتها للحفاظ على صحة الجميع.في نهاية الاجتماع، أكد رئيس الجامعة أن كل ما طُرح من أفكار تعتبر طموحة وسيتم تنفيذها، مناشدهم بإستغلال تلك الفترة الزمنية الممنوحة كأجازة استثنائية لتنفيذ تلك المبادرات والأفكار على أرض الواقع.من ناحيته، قال محمد حمادة إن الاجتماع ناقش عدد من الموضوعات التي تهم الطلاب وتتناسب مع الظروف الحالية لتداعيات فيروس "كورونا"، منها دور الاتحاد في مساعدة الطلاب لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد خلال الإجازة وعقب استئناف الدراسة، تدشين عدد من المبادرات "أون لاين وأوف لاين" لطمئنة الطلاب خلال تلك الحقبة، مثل مبادرة معاك فالأزمة، إضافة إلى عقد بروتوكول تعاون مع عدد من معامل التحاليل الطبية المعروفة والحصول على تخفيض ٣٥% لكل طالب وأسرته من الدرجة الأولى، وأيضًا تفعيل الأنشطة الطلابية أونلاين، وتشكيل لجنة عليا من أعضاء الاتحاد لإدارة الأزمات خلال الفترة المقبلة.