خريطة محطات الغاز في المحافظات التابعة لـ«غازتك» (إنفوجراف)

تسعى الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز "غازتك" التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، لنشر خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي على أوسع نطاق من إخلال نشاء محطات بجميع المحافظات بهدف تيسير الاستفادة من هذا الخدمة الحضارية فضلًا عن توفير الكثير من فرص العمل والحفاظ على البيئة والمساهمة في دعم الاقتصاد القومي.تمتلك "غازتك" أكبر شبكة لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي بين جميع الشركات العاملة في مجال غاز السيارات في مصر من خلال الانتشار على مستوى 22 محافظة.ويصل عدد المحطات العاملة خلال 2020 أكثر من 100 محطة فى أكثر من 22 محافظة على مستوى الجمهورية.