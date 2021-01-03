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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفيات كورونا في الولايات المتحدة بلغت 349 ألفًا

الأحد 03/يناير/2021 - 09:19 م
كورونا في الولايات
كورونا في الولايات المتحدة
وكالات
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قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد، إن وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة وصلت إلى 349246 في المجمل، بزيادة 2321 وفاة عن الإحصاء السابق.

وأضافت أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 20 مليونًا و346372 بعد تسجيل 284554 حالة جديدة.

ويشمل الإحصاء الفترة حتى الرابعة عصر أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بالأرقام السابقة التي نشرتها المراكز قبل ذلك بيوم.

ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

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