محمد الباز: فيروس كورونا لا يقل في إرهابه عن جماعة الإخوان

قال الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إن فيروس كورونا بتوحشه وشراسته لن يفرق بين الناس على أي أساس سواء غني أو فقير، أو مواطن عادي ومسئول بالدولة.





وأضاف خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار» أن ما حدث في مستشفى الحسينية بالشرقية عمل تربة خصبة لزرع الشائعات والمعلومات غير الصحيحة، منوها إلى أن الجماعة الإرهابية استغلت الفيديو للإساءة للدولة.





وأكد محمد الباز أن فيروس كورونا لا يقل إرهاب عن جماعة الإخوان، منوها إلى أن الشعب المصري في الجائحة يجب أن يتعامل بمنطق العائلة الواحدة التي تتعرض للخطر، لأن الحكومة وحدها لن تستطيع مواجهة كورونا، والتكاتف بين الشعب والحكومة هو الحل الوحيد.



