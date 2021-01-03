«فازت ببطولة الجمهورية».. هنا جودة صاحبة الأرقام القياسية في تنس الطاولة

استطاعت اللاعبة هنا جودة، لاعبة فريق تنس الطاولة بالنادي الأهلى، فى الفوز بالميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية، والمقامة حاليًّا في الصالة المغطاة بهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.ونجحت هنا جودة في تحقيق الفوز على زميلتها في الأهلي مريم الهضيبي بنتيجة 3-0، ضمن بطولة الجمهورية فردي سيدات لتنس الطاولة للكبار.هنا جودة.. صاحبة الأرقام القياسيةحصدت هنا مع الأهلي 4 ألقاب لبطولة الجمهورية للناشئات تحت 12 و15 و18 و21 عاما، بالإضافة الى تصدرها التصنيف العالمى.حصلت هنا جودة على المركز الأول تحت 12 عامًا، والمركز الثاني تحت 15 عامًا، خلال البطولة التي أقيمت في الجزائر، حينما كانت صاحبة السبع سنوات.أما اول بطولة دولية شاركت فيها هنا جودة كانت في السويد حينما كانت تبلغ من العمر 12 عاما، وقد شاركت في معسكرات السويد بشغف شديد.كما حصلت هنا جودة على الميدالية البرونزية تحت الـ15 عامًا في تايلاند، وكذلك الميدالية الذهبية في بطولة تونس عام 2018، إضافة إلى حصولها على المركز التاسع في ترتيب السيدات.