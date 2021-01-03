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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق مطعمين مخالفين بدمياط (صور)

الأحد 03/يناير/2021 - 09:21 م
غلق مطعمين مخالفين
غلق مطعمين مخالفين بدمياط
حسام فهمي
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أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مساء اليوم الأحد، جولة ميدانية مفاجئة، رافقها خلالها حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، ومحمد عجم مدير إدارة المتابعة والتفتيش المالى والإدارى بالديوان العام، حيث تفقدت المحافظ خلال الجولة عددًا من الكافتيريات والمطاعم بنطاق مدينة دمياط للتأكد من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التى أقرتها الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، والتزام المواطنين بارتداء الكمامة وجميع الاشتراطات الصحية والتعليمات الصادرة فى هذا الشأن، بالإضافة إلى التأكد من الالتزام بنسبة إشغال ٥٠٪.

وخلال مرور المحافظ على مطعمين بنطاق مدينة دمياط، تلاحظ عدم التزام مسئوليهم بأى تدابير وقائية واحترازية ونسب الإشغال المحددة وكذا الاشتراطات الخاصة بالتباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة بين الأفراد، إذ أمرت الدكتورة منال عوض بغلق وتشميع المطعمين فورًا لمدة أسبوع ودفع غرامة قدرها ٤ آلاف جنيه، وكذا اتخاذ كل الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات التى تم رصدها.

وأصدرت محافظ دمياط تعليمات مشددة بضرورة اتباع جميع الإجراءات، واستخدام أكواب وأطباق ورقية وبلاستيكية والتى تستخدم لمرة واحدة، وارتداء الكمامة الواقية حفاظًا على سلامة الجميع، مؤكدة أن الفترة القادمة ستشهد حملات تفتيشية مكثفة للتأكد من تنفيذ هذه التعليمات، منوهة إلى أنه سيتم تفعيل جميع القرارات التى تم الإعلان عنها تجاه المخالفين.

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