عبد الله محيي الدين: الجماعات المتطرفة فهموا لفظ الجاهلية فهمًا خاطئًا

في إطار الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر لأئمة ودعاة ليبيا، ألقى الدكتور عبد الله محيي الدين، وكيل كلية أصول الدين بالقاهرة، محاضرة عن "مفهوم الجاهلية"؛ حيث أشار إلى أن الجماعات المتطرفة فهموا لفظ الجاهلية فهما خاطئا، وفسروا النصوص الشرعية الواردة في هذا الشأن تفسيرا مغلوطا.وأوضح أن إطلاق كلمة الجاهلية دون تقييد لا يجوز بحال من الأحوال؛ لأن العلماء العدول فهموا أن الجاهلية هي فترة زمنية من الفترات التي سبقت الإسلام، وسادها الشرك والوثنية، وقد انتهى الوصف المطلق بكلمة الجاهلية بمجيء الإسلام.وحذر وكيل أصول الدين بالقاهرة، من تداول هذا المصطلح بدون فهم، حتى لا يختلط هذا المفهوم على أذهان الناس.تأتي الدورة الحادية عشر لـ35 إماما وداعية من دولة ليبيا، والتي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بمقر مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، لمدة شهر؛ لنشر فكر الأزهر الشريف بمرجعيته الوسطية، والتركيز على الإشكاليات التي تطرح في هذا العصر، وكيفية الرد عليها وتفنيدها، وغرس قيم الإسلام الوسطي، وبيان صورته النقية البعيدة عن الغلو والتطرف، وصقل مواهبهم الدعوية، من خلال برنامج علمي شرعي مكثف، على أيدي كبار علماء الأزهر المتخصصين في مجالات العلوم الشرعية.