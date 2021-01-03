وفاة زوجة الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق

توفيت اليوم الأحد، زوجة الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، وعضو هئية كبار العلماء بالأزهر الشريف، بعد رحلة صراع مع المرض.ومن جانبه حرص الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، على نعى وفاة حرم مفتي الجمهورية الأسبق.وكتب "مفتي الجمهورية" عبر صحفتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره أتقدم بخالص العزاء لفضيلة الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الديار المصرية الأسبق في وفاة حرم فضيلته، اللهم اغفر لها وارحمها وإنا لله وإنا إليه راجعون".