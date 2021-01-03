رئيس مدينة ونائبه يخالفان قرار ارتداء الكمامة بكفر الشيخ (صور)

ظهر الدكتور أيمن خلف الله، رئيس مدينة برج البرلس بكفر الشيخ ونائبه هاني ندا، بدون كمامة داخل مكتب الأول أثناء استقبالما السيد الشافعي، مدير الإدارة التعليمية والوفد المرافق له لتهنئة رئيس المدينة بمنصبه الجديد الذي تقلده قبل أيام.ويعد ظهور رئيس المدينة ونائبه بدون كمامة داخل مبني مجلس المدينة مخالفة صريحة لقرار رئيس الوزارء الذي قام بفرض غرامة فورية على مَن لا يرتدي الكمامة داخل المصالح الحكومية.في السياق ذاته، قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ غلق 8 محال وجزارة ومطعم لعدم اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والجونتيات، وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشددًا على الالتزام بارتداء الكمامات، محذرًا المسؤولين عن المواقف وأصحاب السيارات من التحرك من الموقف دون ارتداء سائق السيارة وكل الركاب الكمامات.