35 وفاة و1565 إصابة جديدة بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء الأحد، عن تسجيل 35 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4 آلاف و800 حالة.وأضافت الوزارة- في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد- أنه تم تسجيل 1565 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 143 ألفًا و544 حالة.