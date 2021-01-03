35 وفاة و1565 إصابة جديدة بكورونا في تونس
الأحد 03/يناير/2021 - 09:34 م
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أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء الأحد، عن تسجيل 35 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4 آلاف و800 حالة.
وأضافت الوزارة- في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد- أنه تم تسجيل 1565 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 143 ألفًا و544 حالة.
وأضافت الوزارة- في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد- أنه تم تسجيل 1565 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 143 ألفًا و544 حالة.