لجنة الزمالك تحيل ملف عجز في الميزانية بقيمة 1.25 مليون جنيه للنيابة

قرر مسؤولو نادي الزمالك تحويل ملف عجز ميزانية النادي الأبيض، وقت استلامه في شهر نوفمبر الماضي إلى النيابة العامة.





وقال مصدر داخل نادي الزمالك، لـ"الكابتن" إن اللجنة المؤقتة التي تدير شئون النادي الأبيض وجدت عجزا في ميزانية القلعة البيضاء، يقدر بنحو مليون و250 ألف جنيه، وبناءً على ذلك تم فتح تحقيق داخلي في هذا الأمر.





وشدد المصدر قائلاً إن موظفي إدارة الخزينة داخل نادي الزمالك، وعددهم 5 أفراد أكدوا لمسئولي النادي الأبيض بأن هذا العجز هو عجز دفتري وليس عجز فعلي، وبناءً على ذلك فضل مسؤولو القلعة البيضاء تحويل الملف بالكامل إلى النيابة العامة، لإخلاء مسئوليتهم عن أي مخالفة مالية منذ لحظه تسلم النادي.







