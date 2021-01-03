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اقتصاد

«القسط هتوفره استهلاك».. كم توفر من تحويل سيارتك للعمل بالغاز؟

الأحد 03/يناير/2021 - 08:54 م
تحويل سيارتك للعمل
تحويل سيارتك للعمل بالغاز
سيد ابراهيم - محمود مرعى
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قال المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك التابعة لوزارة البترول، إن عملية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي تتم بعيدا أي تعديل في محرك السيارة البنزين ولكن يتم عمل إضافات بسيطة لتوصيل الغاز للمحرك.

وتنشر "الدستور"، الأوراق المطلوبة لعملية التحويل، وكذلك كافة الإجراءات الفنية:

قال المهندس عبد الفتاح فرحات، إن إجراءات التقدم للتحويل بسيطة حيث يتم فحص السيارة للتأكد من كفاءة المحرك والتي يجب أن تقل عن 70% وبعد ذلك يتم عرض أنظمة السداد على صاحب السيارة سواء الدفع نقدي أو بدفعات تقسيط شهرية للتسهيل على العملاء.

ولفت إلى أنه من خلال الوفر الناتج عن استهلاك الغاز الطبيعي بدلا من البنزين يستطيع سداد القسط الشهري الذي لايتجاوز600 جنيه شهريًا، وفي معادلة بسيطة انه في حالة استهلاك 10 لتر بنزين 92 يوميًا فإنه بعد عملية التحويل للعمل بالغاز، يمكن توفير 600 جنيه شهريًا، وفى حالة استهلاك 20 لتر يوميًا يضاعف الوفر لـ1200 جنيه شهريًا، وبالتالي أصحاب المركبات الأجرة مثل التاكسي والميكروباصات والسيارات الملاكي التي تستخدم لمسافات بعيدة هم أكثر المستفيدين من التحويل.

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