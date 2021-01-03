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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«السياحة» تروج للمقاصد المختلفة من خلال بطولة العالم لكرة اليد

الأحد 03/يناير/2021 - 08:52 م
جريدة الدستور
رامى حسين
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استقبل اليوم مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمطار القاهرة الدولي المنتخب الياباني لكرة اليد والذي سيشارك في النسخة الـ٢٧ لبطولة العالم لكرة اليد للرجال ٢٠٢١ التي تستضيفها مصر خلال الفترة من ١٣ وحتى ٣١ يناير الجاري، ويعد هذا الفريق هو أول فريق مشارك في البطولة يصل إلى القاهرة.

وأشارت نسرين عثمانلي مدير مكاتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمطار القاهرة الدولي، إلى أنه فور وصول أعضاء المنتخب قام أعضاء المكتب بمتابعة إجراءات الوصول، والتأكد من تطبيق إجراءات السلامة الصحية بالمطار.

وأضافت أنه تم تجهيز صالة وصول الفرق بمواد دعائية عن المقاصد السياحية والمواقع الأثرية المصرية.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار تقوم بالمشاركة في هذه البطولة من خلال تقديم بعض البرامج اللوجستية والسياحية لجماهير البطولة والذين سيحضرون من الخارج لتشجيع فرقهم.

كما وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، في جلسته الأخيرة، برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، علي منح جماهير البطولة التي تحمل الـFan ID تخفيض بنسبة ٥٠٪ على قيمة تذاكر دخول المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، مع ضرورة التزام جميع المناطق والمتاحف الأثرية بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ومراعاة الحفاظ علي المسافات الآمنة بين الأشخاص أثناء الزيارات والالتزام بارتداء الكمامات وعدم زيادة عدد المجموعة السياحية الواحدة عن ٢٥ فرد، بالإضافة الى الالتزام بالحد الأقصى لعدد الزائرين المتواجدين في نفس الوقت داخل المتاحف والمواقع الأثرية غير المكشوفة.

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