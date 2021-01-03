الجيش العراقي: لا نريد أن يكون بلدنا ساحة حرب بين أمريكا وإيران

أكدت القوات المسلحة العراقية، اليوم الأحد، أن أي ضربة بين إيران وأمريكا ستكون نتائجها كارثية على العراق.وقالت القوات المسلحة العراقية اليوم إنهم لا يريدون أن يكون العراق منطلقا لضرب دول الجوار، وفق قناة "العربية".وشدد الجيش العراقي على ضرورة أن تحترم أمريكا وإيران سيادة العراق وعدم التدخل في شأنه.وكانت إيران والولايات المتحدة صعدتا من حدة التهديدات ضد بعضهما البعض خاصة بعد استهداف المصالح والمقار الدبلوماسية الأمريكية في بغداد وكذلك استهداف واشنطن لجماعات إيرانية مسلحة في العراق.