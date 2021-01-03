الإمارات تعلن بدء إنتاج الغاز في بئر محاني بالشارقة

ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن مؤسسة نفط الشارقة الوطنية (سنوك) وشريكتها إيني الإيطالية أعلنتا اليوم الأحد، بدء الإنتاج في بئر محاني-1 للغاز المُكتشف حديثا.كانت الشركتان أعلنتا العام الماضي اكتشاف حقل محاني "الذي يمثل أول اكتشاف بري جديد في الشارقة منذ 37 عاما".وذكرت الوكالة: "إنتاج الغاز (سيبدأ) من حقل محاني في المنطقة (باء) في الشارقة".وأضافت: "يأتي الإعلان في غضون عام واحد من اكتشاف الغاز في حقل محاني".وكانت سنوك أعلنت في مارس الماضي أن تأثير جائحة فيروس كورونا سيؤخر بدء الإنتاج في مشروع محاني لمدة تصل إلى شهرين.