البرازيل تسمح باستيراد لقاح أسترازينيكا أوكسفورد قبل إجازته

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأحد، أن البرازيل ستسمح باستيراد مليوني جرعة من اللقاح المضاد لمرض كوفيد19- الذي تطوره شركة أسترازينيكا الانجليزية السويدية بالتعاون مع جامعة أوكسفورد البريطانية، قبل الموافقة عليه.ونقلت بلومبرج عن جهة الرقابة الصحية في البرازيل "أنفيسا" أن الطلب تقدمت به شركة "فيوكروز"، وهي شريك لأسترازينيكا لإنتاج اللقاح في البرازيل.وتهدف الخطوة إلى تعزيز قدراتها عندما تتم الموافقة على اللقاح. وتعتزم "فيوكروز" تسليم أكثر من 100 مليون جرعة من اللقاح بنهاية النصف الأول من العام الجديد، وفقا لبيان لها صادر أواخر ديسمبر.ووفقا لبيان صادر عن "أنفيسا"، لم يتم إرسال طلب رسمي للاستخدام الطارئ أو التسجيل من جانب أسترازينيكا إلى الجهة الرقابية في البلاد.وقالت شركة "فيوكروز" مؤخرا إن الموافقة على لقاح أسترازينيكا في المملكة المتحدة قد يساعد في تسريع عملية اعتماده في البرازيل، والتي من المتوقع أن تنتهي بحلول 15 يناير الجاري.ولم توافق البرازيل بعد على أي لقاح.وقال الرئيس جايير بولسونارو في الآونة الأخيرة إن بلاده قد تشتري لقاحات من إنتاج شركتي مودرنا وفايزر الأمريكيتين. كما تعول البلاد على "كورونافاك" وهو لقاح تطوره شركة سينوفاك الصينية وينتجه معهد بوتانان في ساو باولو.