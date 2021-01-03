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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن: سنحصل على 3 ملايين جرعة للتطعيم ضد كورونا

الأحد 03/يناير/2021 - 09:35 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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قال بشر الخصاونة رئيس وزراء الأردن اليوم الأحد، إن بلاده أبرمت اتفاقًا مع فايزر وشريكتها بيونتيك لشراء مليون جرعة من لقاح «كوفيد-19» كما ستحصل على مليوني جرعة أخرى من برنامج كوفاكس بمنظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن هناك محادثات للحصول على المزيد من الجرعات.

ولم يذكر الخصاونة في كلمته إلى البرلمان متى سيحصل الأردن على الجرعات لكن مسئولين في وزارة الصحة قالوا إنهم يتوقعون وصول الإمدادات الأولى من لقاح الشركة الأمريكية في فبراير.

وأعدت برنامج كوفاكس منظمة الصحة العالمية لضمان حصول سكان الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل في أنحاء العالم على اللقاح ضد فيروس كورونا.

وقال الخصاونة للبرلمان إن نظام الرعاية الصحية الأردني رفع طاقته الاستيعابية إلى ثلاثة أمثال منذ أكتوبر مع تخصيص أسرة وعنابر جديدة لمرضى «كوفيد-19».

وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الصحة نذير عبيدات إن الحكومة تأمل في طرح برنامج تحصين مجاني لأكثر من عشرة في المائة من السكان وعددهم عشرة ملايين نسمة.

وشهدت البلاد انخفاضًا حادًا في حالات الإصابة بـ«كوفيد-19» منذ بلوغ موجة ثانية ذروتها في نوفمبر مع نحو 60 وفاة يوميًا.

وسجل الأردن 1540 حالة إصابة جديدة اليوم الأحد و26 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي عدد من أصيبوا بالمرض منذ ظهوره في الأردن في أوائل مارس حتى اليوم 298208 حالات وتوفي 3903 مصابين بالمرض.

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