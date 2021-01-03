رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

14 أستاذًا بنوعية طنطا لعضوية لجان الترقي بالأعلى للجامعات

الأحد 03/يناير/2021 - 08:41 م
الدكتور محمود زكي
الدكتور محمود زكي
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
أعلن الدكتور محمود زكي، ‏رئيس جامعة طنطا، ￼اختيار المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، 14 أستاذًا بكلية التربية النوعية بطنطا من بين أسماء أعضاء لجان المُحكِّمين لفحص الإنتاج العلمي لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين على مستوى الجامعات المصرية في الدورة الثالثة عشر "ديسمبر 2020".

وقال الدكتور كمال عكاشة، ‏نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إن كلية التربية النوعية بطنطا مثَّلها في لجنة الدراسات التربوية "المناهج وطرق التدريس" الدكتور حمدى إسماعيل شعبان، أستاذ تكنولوجيا التعليم وعميد الكلية، وضمت لجنة الاقتصاد المنزلي كل من الدكتورة نجلاء فاروق الحلبى، أستاذ إدارة مؤسسات الأسرة والطفولة بقسم الإقتصاد المنزلى ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة آية فوزى لبشتين، أستاذ الملابس والنسيج ورئيس قسم الإقتصاد المنزلى، الدكتورة هيام دمرداش الغزالى، أستاذ الملابس والنسيج، الدكتورة رانيا محمد حموده، أستاذ الملابس والنسيج، الدكتورة إيرينى سمير مسيحة، أستاذ الملابس والنسيج.

وأوضح الدكتور حمدي شعبان، عميد كلية التربية النوعية بطنطا، أن لجنة التربية الفنية ضمت كل من الدكتور السيد محمد مزروع، أستاذ أشغال المعادن بقسم التربية الفنية وعميد كلية التربية النوعية السابق (عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين قسم التربية الفنية)، والدكتور حسان رشيد عبد العزيز، أستاذ أشغال الخزف وعميد كلية الفنون التطبيقية جامعة طنطا ووكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة طنطا سابقا، والدكتورة رانيا عبده الإمام، أستاذ طباعة المنسوجات ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الواحد عطية عبد الواحد، أستاذ أشغال النحت ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب السابق، والدكتور سعيد عبد الغفار العنانى أستاذ أشغال الخزف، والدكتورة مها محمد عامر أستاذ طباعة المنسوجات.

أضاف عميد نوعية طنطا أن الكلية مثَّلها في لجنة الموسيقى الدكتور أكرم محمد نمير أستاذ الموسيقى العربية ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جاكلين جمال سيدهم أستاذ نظريات وتأليف موسيقى بقسم التربية الموسيقية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حقيقة وفاة 6 حالات بـ«زفتى العام» نتيجة توقف الأكسجين

7 فبراير.. الحكم في طعن مرتضى منصور على قرار حل مجلس الزمالك

اتجاه بـ«التعليم» لعقد امتحانات «الإعدادية» التيرم الثاني فقط بالدرجة الكاملة

«الصحة العالمية» توضح إمكانية حدوث تحور في كورونا

الصور

image description

غلق مطعمين مخالفين بدمياط (صور)

image description

لجنة لتسعير أراضي أملاك الدولة بمركز القوصية في أسيوط

image description

دمياط تتسلم سيارتين «ليفت شوك» لتجميع القمامة

image description

حملات تفتيش بمراكز أسيوط لمتابعة تنفيذ إجراءات كورونا

image description

45 مليون جنيه لإنشاء سوق الجمعة في دمياط

الأكثر قراءة

بسبب 23 مليون جنيه.. مشاجرة عنيفة في المنصورة

ماذا حدث في الحسينية وزفتى؟.. الحكومة تكشف عن التفاصيل وعدد الوفيات

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

مديريات «الصحة» بالمحافظات: لا نقص فى الغاز

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

أجندة العطلات الرسمية 2021| قوائم الإجازات الرسمية في العام الميلادي الجديد

مركز أبحاث: زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزر ألوشيان بالقرب من ألاسكا

مقتل 18 على الأقل في انهيار سقف خلال جنازة قرب نيودلهي

اكتشاف كورونا في عينات مواد تغليف قطع غيار سيارات في الصين

أيام زمان

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

«مصر بها أثرياء ومشاهير يتمنوكي».. قصة علاقة جمعت ميرفت أمين بتاجر مخدرات

حكاية النادي الأهلي مع الفنان الكوميدي نجيب الريحاني

مقالات الرأي
د. منى حلمى
عام جديد بين الشعارات على الورق والمليارات المهدرة
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «٢- 2»
ماجد حبته
جرائمهم طالت مسجد النجاشى
مؤمن المحمدي
موسم التفويت
المزيد

الثقافة

«التشكيليين» تقرر إقامة معرض لـ دينا محمود: لروحك السلام

رحيل الفنانة التشكيلية دينا محمود بعد صراع مع المرض

«القومي لثقافة الطفل» يكشف إنجازات 2020

«إدارة الأزمات» كتاب جديد لـ أحمد عبدالشافي