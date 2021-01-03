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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

كورونا يحصد اثنين من أعضاء هيئة تدريس جامعة كفر الشيخ

الأحد 03/يناير/2021 - 08:40 م
جريدة الدستور
عمرو الشامي
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توفيت الدكتورة رحاب سامي، مدرس الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا التي كانت قد أصيبت به قبل أيام، لكن سرعان ما تدهورت صحتها ووافتها المنية.

كان الدكتور السيد الخضير، مدرس الإعلام التربوي بكفرالشيخ، قد توفي الجمعة الماضي، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، وعزله بمستشفى قلين المركزي، لكن سرعان ما تدهورت حالته الصحية، حتى وافته المنية.

فيما أصيب الدكتور خالد عبدالدايم، أستاذ النبات الزراعي بكلية الزراعة بجامعة كفرالشيخ، أمس السبت، بفيروس كورونا، وعلى الفور تم عزله بمستشفى كفرالشيخ الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وسط دعوات طلابه له بالشفاء العاجل والعودة إليهم مرة أخرى.

وناشدت مديرية صحة كفرالشيخ المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية من «كوفيد-19»، والعمل على تقليل الازدحام وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة بالفيروس.

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