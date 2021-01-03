محافظ الشرقية: فيديو مستشفى الحسينية هدفه إحباط الفرق الطبية

نفى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الأخبار التي نشرت حول وفاة 4 حالات كورونا بمستشفى الحسينية بسبب نقص الأكسجين، مؤكدًا أن الأكسجين ليس سبب الوفاة طبقًا للتقرير الذي تم كتابته من قبل اللجنة المشكلة أن الحالات كانت متأخرة ولديهم أعراض شديدة.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية «تويتر»: «لدينا حضانات أطفال بها 10 حالات وحالتين عناية مركزة و33 حالة في القسم الداخلي كل الأمور جيدة، ولو حدث نقص في الأكسجين لفقدنا كل هؤلاء».





وأوضح أن خزان الأكسجين طاقته 6 الآف لتر والمستشفى تستهلك 1700 لتر ويوجد غرفة أخرى بها أنابيب غاز بها 25 أنبوبة بها 800 لتر يكفوا لمدة 24 ساعة، كما أن مسار الأكسجين يكون مؤمن جدًا بأكثر من وسيلة.



