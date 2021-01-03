من القهوة للشاي بلبن.. ما هو مشروبك المناسب وفقا لبرجك؟

- برج الحمل:

- برج الثور:

- برج الجوزاء:

- برج السرطان:

- برج الأسد:

- برج الميزان:

- برج العقرب:

- برج القوس:

- برج الجدي:

- برج الدلو:

- برج الحوت:

لا يستغنى أحد عن المشروبات الساخنة خاصة في الشتاء، ولكل مولود من مواليد الأبراج الفلكية مشروب ساخن يناسبه ويتماشى مع شخصيته.تتحدث اليوم لـ"الدستور" خبيرة الأبراج وعالمة الفلك "منى أحمد" عن المشروب الساخن المناسب لمواليد الأبراج الفلكية.شخصية مواليد برج الحمل الجريئة المحبة للتحديات تجعلهم يرغبون في تجربة جميع الأشياء حتى الغريب منها، فهم لا يخشون شيء ولا يفكرون كثيرًا في تجربة أمر جديد بل يقدمون على فعله لذلك مشروب القهوة بالقرفة واللبن يشعل بداخلهم الحماس لتجربته دون تردد فهو يتناسب مع شخصيتهم تمامًا.مواليد برج الثور أصحاب شخصيات كلاسيكية بطبعهم يميلون للأشياء التقليدية إلى حد كبير، ولكن هذا لا يمنع أنهم يحبون إضافة لمسة من التجديد عليها لذلك مشروب السحلب التقليدي بالمكسرات امر يروق لهم كثيرا.يشعر مواليد برج الجوزاء بالملل سريعًا ويرغبون في التجديد دائما كما أنهم بحاجة لشيء يساعدهم على التركيز لذلك مشروب القهوة الغير تقليدي بأطعمة جديدة تجربة مختلفة.يحب مواليد برج السرطان الجمع بين الأشياء المختلفة، فهم يحبون الكلاسيكية والأشياء ذات المذاق الحلو لذلك فنجان من الشاي الأحمر التقليدي الممزوج بالليمون والعسل سيكون رائع.يريد مواليد برج الأسد الشعور بالطاقة والحيوية دائمًا، ويرغبون في أن يبقوا مستيقظين لأطول وقت ممكن فهم يحبون التحكم والسيطرة على كل ما يتعلق بحياتهم، لذلك الإسبريسو هو المشروب المثالي بالنسبة لهم فهو سيجعل عقلهم متيقظ.- برج العذراء:يقف مواليد برج العذراء في حيرة ببين بقائهم في يقظة وما بين توترهم الدائم ويقفون حائرين أمام نوع القهوة التي سيختاروها لذلك مشروب الموكا بالنعناع سيكون رائع فالقهوة بها ليست مركزة بشدة لكى تزيد من توترهم ولكنها ستمنحهم دفعة من النشاط.يبحث مواليد برج الميزان عن الاتزان في حياتهم دائمًا ويرغبون بأن يكون كل شيء جميل ومتوازن، لذلك كوب من اللبن الدافئ بالقرفة والعسل سيكون رائع وسيساعدهم على الاسترخاء ويجعلهم يشعرون بأنهم في حالة أفضل.رغم أن مواليد برج العقرب لا يجيدون الاعتناء بصحتهم بشكل مثالي، إلا إنهم يحاولون لذلك الشاي الأخضر بالنعناع سيكون مناسب لهم.يحب مواليد برج القوس تجربة أشياء جديدة، ويحبون النكهات المختلفة والمتداخلة، خاصة إن كانت تحتوي على المذاق الحار لذلك مشروب قرع العسل مع القرفة سيعجبهم.يرغب دائمًا مواليد برج الجدي في الحفاظ على هدوء أعصابهم لذلك كوب من الشاي باللبن واللافندر مثالي لهم وسيمنحهم نوم هادئ ومريح.شخصية مواليد برج الدلو محبة للطبيعة إلى حد كبير لذلك كل ما هو أخضر مثالي لهم لذلك القهوة الخضراء أو النعناع أو الشاي الأخضر سيحبوهم جدا.مواليد برج الحوت أصحاب شخصية محبة للفن بأشكاله لذلك سيشبعهم مشروب الشوكولاتة البيضاء بالمارشملو.