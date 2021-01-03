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رئيس التحرير التنفيذي
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الأبراج اليوم

من القهوة للشاي بلبن.. ما هو مشروبك المناسب وفقا لبرجك؟

الأحد 03/يناير/2021 - 10:47 م
مشروبك المناسب وفقا
مشروبك المناسب وفقا لبرجكالسبيعي
سلمى بدر
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لا يستغنى أحد عن المشروبات الساخنة خاصة في الشتاء، ولكل مولود من مواليد الأبراج الفلكية مشروب ساخن يناسبه ويتماشى مع شخصيته.

تتحدث اليوم لـ"الدستور" خبيرة الأبراج وعالمة الفلك "منى أحمد" عن المشروب الساخن المناسب لمواليد الأبراج الفلكية.

- برج الحمل:
شخصية مواليد برج الحمل الجريئة المحبة للتحديات تجعلهم يرغبون في تجربة جميع الأشياء حتى الغريب منها، فهم لا يخشون شيء ولا يفكرون كثيرًا في تجربة أمر جديد بل يقدمون على فعله لذلك مشروب القهوة بالقرفة واللبن يشعل بداخلهم الحماس لتجربته دون تردد فهو يتناسب مع شخصيتهم تمامًا.

- برج الثور:
مواليد برج الثور أصحاب شخصيات كلاسيكية بطبعهم يميلون للأشياء التقليدية إلى حد كبير، ولكن هذا لا يمنع أنهم يحبون إضافة لمسة من التجديد عليها لذلك مشروب السحلب التقليدي بالمكسرات امر يروق لهم كثيرا.

- برج الجوزاء:
يشعر مواليد برج الجوزاء بالملل سريعًا ويرغبون في التجديد دائما كما أنهم بحاجة لشيء يساعدهم على التركيز لذلك مشروب القهوة الغير تقليدي بأطعمة جديدة تجربة مختلفة.

- برج السرطان:
يحب مواليد برج السرطان الجمع بين الأشياء المختلفة، فهم يحبون الكلاسيكية والأشياء ذات المذاق الحلو لذلك فنجان من الشاي الأحمر التقليدي الممزوج بالليمون والعسل سيكون رائع.

- برج الأسد:
يريد مواليد برج الأسد الشعور بالطاقة والحيوية دائمًا، ويرغبون في أن يبقوا مستيقظين لأطول وقت ممكن فهم يحبون التحكم والسيطرة على كل ما يتعلق بحياتهم، لذلك الإسبريسو هو المشروب المثالي بالنسبة لهم فهو سيجعل عقلهم متيقظ.

- برج العذراء:
يقف مواليد برج العذراء في حيرة ببين بقائهم في يقظة وما بين توترهم الدائم ويقفون حائرين أمام نوع القهوة التي سيختاروها لذلك مشروب الموكا بالنعناع سيكون رائع فالقهوة بها ليست مركزة بشدة لكى تزيد من توترهم ولكنها ستمنحهم دفعة من النشاط.

- برج الميزان:
يبحث مواليد برج الميزان عن الاتزان في حياتهم دائمًا ويرغبون بأن يكون كل شيء جميل ومتوازن، لذلك كوب من اللبن الدافئ بالقرفة والعسل سيكون رائع وسيساعدهم على الاسترخاء ويجعلهم يشعرون بأنهم في حالة أفضل.

- برج العقرب:
رغم أن مواليد برج العقرب لا يجيدون الاعتناء بصحتهم بشكل مثالي، إلا إنهم يحاولون لذلك الشاي الأخضر بالنعناع سيكون مناسب لهم.

- برج القوس:
يحب مواليد برج القوس تجربة أشياء جديدة، ويحبون النكهات المختلفة والمتداخلة، خاصة إن كانت تحتوي على المذاق الحار لذلك مشروب قرع العسل مع القرفة سيعجبهم.

- برج الجدي:
يرغب دائمًا مواليد برج الجدي في الحفاظ على هدوء أعصابهم لذلك كوب من الشاي باللبن واللافندر مثالي لهم وسيمنحهم نوم هادئ ومريح.

- برج الدلو:
شخصية مواليد برج الدلو محبة للطبيعة إلى حد كبير لذلك كل ما هو أخضر مثالي لهم لذلك القهوة الخضراء أو النعناع أو الشاي الأخضر سيحبوهم جدا.

- برج الحوت:
مواليد برج الحوت أصحاب شخصية محبة للفن بأشكاله لذلك سيشبعهم مشروب الشوكولاتة البيضاء بالمارشملو.

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