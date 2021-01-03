فريق «وجودنا تحدي» يزور قرية أيتام الموحدين بالمنتزه (صور)

نظم حي ثان المنتزه بالإسكندرية، الأحد، زيارة لقرية أيتام الموحدين، بالتنسيق مع فريق عمل مبادرة «وجودنا تحدي» التابعة لمؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، بناءً على تعليمات اللواء أشرف بهجت رئيس حي ثان المنتزه، وفي ضوء التعاون المثمر بين ومنظمات المجتمع المدني.ووزع فريق المبادرة هدايا عينية (وجبات غذائية وألعاب) على الأطفال؛ لإدخال البهجة عليهم، وذلك بحضور رئيس وحدة حماية الطفل المعرض للخطر ومدير العلاقات العامة والإعلام بالمنتزه ثان.وأشاد اللواء أشرف بهجت، رئيس الحي، وفريق المبادرة بمستوى الرعاية الذي يتلقاه الأطفال تحت رعاية مدير الدار، مؤكدين ضرورة التعاون بين مختلف الجهات لتقديم الدعم اللازم لدور الرعاية لتقديم أفضل الخدمات لأبنائنا.وكرم فريق المبادرة رئيس حي ثان المنتزه كأحد أفضل 100 شخصية مؤثرة نظير مجهوداته في الارتقاء بالحي وخدمة المجتمع السكندري بوجه عام.