رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فريق «وجودنا تحدي» يزور قرية أيتام الموحدين بالمنتزه (صور)

الأحد 03/يناير/2021 - 08:30 م
فريق وجودنا تحدي
فريق وجودنا تحدي
هبه عويضه
طباعة
نظم حي ثان المنتزه بالإسكندرية، الأحد، زيارة لقرية أيتام الموحدين، بالتنسيق مع فريق عمل مبادرة «وجودنا تحدي» التابعة لمؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية، بناءً على تعليمات اللواء أشرف بهجت رئيس حي ثان المنتزه، وفي ضوء التعاون المثمر بين ومنظمات المجتمع المدني.

ووزع فريق المبادرة هدايا عينية (وجبات غذائية وألعاب) على الأطفال؛ لإدخال البهجة عليهم، وذلك بحضور رئيس وحدة حماية الطفل المعرض للخطر ومدير العلاقات العامة والإعلام بالمنتزه ثان.

وأشاد اللواء أشرف بهجت، رئيس الحي، وفريق المبادرة بمستوى الرعاية الذي يتلقاه الأطفال تحت رعاية مدير الدار، مؤكدين ضرورة التعاون بين مختلف الجهات لتقديم الدعم اللازم لدور الرعاية لتقديم أفضل الخدمات لأبنائنا.

وكرم فريق المبادرة رئيس حي ثان المنتزه كأحد أفضل 100 شخصية مؤثرة نظير مجهوداته في الارتقاء بالحي وخدمة المجتمع السكندري بوجه عام.

موضوعات متعلقة

غلق بعض محال «كارفور الإسكندرية» ضمن إجراءات كورونا

أمير الكويت يبعث رسالة إلى السيسى قبل انعقاد القمة الخليجية

«ليس الأكسجين».. «الصحة» تكشف تفاصيل جديدة في وفيات «الحسينية وزفتى»

فيديو جديد صادم.. لحظة مطاردة قاتل معلمة بولاق لها قبل قتلها

الصور

image description

غلق مطعمين مخالفين بدمياط (صور)

image description

لجنة لتسعير أراضي أملاك الدولة بمركز القوصية في أسيوط

image description

دمياط تتسلم سيارتين «ليفت شوك» لتجميع القمامة

image description

حملات تفتيش بمراكز أسيوط لمتابعة تنفيذ إجراءات كورونا

image description

45 مليون جنيه لإنشاء سوق الجمعة في دمياط

الأكثر قراءة

بسبب 23 مليون جنيه.. مشاجرة عنيفة في المنصورة

ماذا حدث في الحسينية وزفتى؟.. الحكومة تكشف عن التفاصيل وعدد الوفيات

تفاصيل آخر مستجدات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

مديريات «الصحة» بالمحافظات: لا نقص فى الغاز

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

أجندة العطلات الرسمية 2021| قوائم الإجازات الرسمية في العام الميلادي الجديد

مركز أبحاث: زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزر ألوشيان بالقرب من ألاسكا

مقتل 18 على الأقل في انهيار سقف خلال جنازة قرب نيودلهي

اكتشاف كورونا في عينات مواد تغليف قطع غيار سيارات في الصين

أيام زمان

كيف تسبب رشدي أباظة في انفصال مديحة كامل عن زوجها؟

فقد سمعه وعاش وحيدًا مع كلبه.. اللحظات الأخيرة في حياة زكي رستم

«مصر بها أثرياء ومشاهير يتمنوكي».. قصة علاقة جمعت ميرفت أمين بتاجر مخدرات

حكاية النادي الأهلي مع الفنان الكوميدي نجيب الريحاني

مقالات الرأي
د. منى حلمى
عام جديد بين الشعارات على الورق والمليارات المهدرة
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «٢- 2»
ماجد حبته
جرائمهم طالت مسجد النجاشى
مؤمن المحمدي
موسم التفويت
المزيد

الثقافة

«التشكيليين» تقرر إقامة معرض لـ دينا محمود: لروحك السلام

رحيل الفنانة التشكيلية دينا محمود بعد صراع مع المرض

«القومي لثقافة الطفل» يكشف إنجازات 2020

«إدارة الأزمات» كتاب جديد لـ أحمد عبدالشافي