مدير أورام أسوان يستقبل النائب جابر خليل

استقبل الدكتور محمد شوقي، مدير مركز أورام أسوان، وهاني أبو النيل، مدير الشؤون المالية، جابر خليل، عضو مجلس النواب والوفد المرافق له من أمانة حزب مستقبل وطن، والبرلماني السابق محمد جلال، وذلك في إطار التعاون المشترك بين مركز أورام اسوان والقيادة السياسية بمحافظة أسوان.تضمنت زيارتهم جولة تفقدية داخل المركز، حيث أشادوا بمستوى المركز كأفضل المؤسسات الطبية بالمحافظة في مستوى الخدمات الطبية والعلاجية التي تصدرت أجندة المؤسسات الطبية بالمحافظة، والثناء على سياسة الإجراءات الاحترازية المتبعة بالمركز، متمنيًا دوام التقدم والنجاح لإدارة المركز كصرح طبي متميز يخدم محافظة اسوان وجنوب الصعيد.