محمود خليل يكتب: العقل الدينى الشعبى فى يد «المدجنين»

أتاح انقطاع خطوط الاتصال بين «رواد التنوير» والمتدينين الشعبيين منذ رفاعة الطهطاوى وحتى الآن الفرصة أمام «رواد التدجين» لاحتلال مساحات ليست بالقليلة فى عقلهم الدينى.. ويتعجب المحلل وهو يقارن بين أثر «التنويريين» على العقل الدينى المصرى الذى بدأت رحلته فى عشرينيات القرن التاسع عشر، والأثر الذى تركه «المدجنون» عليه عبر رحلتهم التى بدأت فى عشرينيات القرن العشرين.

قرن كامل يفصل بين الرحلة التى بدأها «رفاعة الطهطاوى» والرحلة التى بدأها «حسن البنا» عام ١٩٢٨ فى تدجين العقل الدينى الشعبى، ونقصد بالتدجين القدرة على إحداث تحولات فى أنماط التفكير الدينى لدى الشخص، بحيث يصبح عضوًا منظمًا أو متعاطفًا مع جماعة أو حزب أو تيار أو تنظيم معين.

وبداية، لا نستطيع القول إن «رواد التدجين» تمكنوا من احتلال خريطة التدين الشعبى كاملة، بل سيطروا على جزء منها يمثل قطاعًا محددًا من المصريين، ولكن يبقى أن هذا القطاع يتفوق عدديًا- وبكثير- وتتمدد مساحته بصورة أكبر من المساحة التى شغلها التنويريون على هذه الخريطة.

بدءًا من المراحل الأولى التى شرع حسن البنا يتسرب فيها بخطابه التدجينى إلى العقل الدينى المصرى قدّم نفسه كرجل صوفى عاشق للأفكار والأذكار، ووصف دعوة الإخوان بـ«دعوة صوفية».. اجتهد مؤسس جماعة الإخوان خلال السنوات الأولى لدعوته فى مغازلة النفس الصوفية لجمع أكبر قدر من الأتباع، انطلاقًا من قناعته بأن الأذكار وغيرها من الأنشطة الجماعية للتصوف تجد شعبية كبيرة لدى المتدينين الشعبيين.

زحف حسن البنا إلى العقل الدينى المصرى منتهجًا أسلوب التسلل من أسفل إلى أعلى، بمعنى أنه بدأ بالقطاعات الشعبية من العمال والحرفيين محدودى العلم والتعليم، ومنهم إلى الطلبة والشباب صغير السن محدودى الوعى والخبرة.. فقد كان عليه فى البداية أن يخلق الكتلة أو القطيع الذى يسهل عليه ضم قطاعات أكثر تعليمًا وأعلى نشاطًا على مستوى التفكير والتعبير من أفراد الطبقة الوسطى، فسيكولوجية القطيع قادرة- فى الأغلب- على هزيمة سيكولوجية الفرد، حتى ولو تمتعت بالمتانة والتماسك.

عندما وضع حسن البنا قدميه فى القاهرة كان قطار القرن العشرين قد وصل إلى العام ١٩٣٣، خلال هذه الفترة كان رواد التنوير يحصرون نشاطهم وجهودهم لتجديد العقل الدينى المصرى فى الجامعات والكتابة للصحف وإنتاج المؤلفات التى تعالج قضايا التجديد، ولم يكن لهم تواصل محسوس مع الجمهور العام أو البسطاء من المصريين الذين لم يكونوا قادرين على فهم رسائلهم.

وفى حين كان التنويريون يؤدون على هذا النحو، ويبتعدون عن الجماهير ويقتربون من أروقة السلطة، كان حسن البنا غارقًا فى تدجين الجموع ومجيدًا فى اللعب على سيكولوجية المتدينين الشعبيين، واستغلال روح القطيع التى تحكمها وتسيطر على سلوكيات الفرد عندما يجد نفسه وسطها.. لم تكن السلطة بالطبع بعيدة عن تفكير «البنا»، لكنه فضّل أن يمتلك أولًا الورقة التى يستطيع أن يغالبها بها وهو مستريح الأعصاب، إنها ورقة الجماهير.

اختار حسن البنا بعد انتقاله إلى القاهرة حى الناصرية بالسيدة زينب ليؤسس فيه المركز العام الأول للإخوان بالعاصمة، وهو حى مكتظ بالسكان، ومنه انتقلت الجماعة إلى مركز جديد بالعتبة الخضراء.. يصف محمود عبدالحليم هذا الحى، فى كتاب «الإخوان.. أحداث صنعت التاريخ» قائلًا: «كان ميدان العتبة إذ ذاك أعظم ميدان فى القاهرة، وهو ملتقى المواصلات ومعترك التجارة ومهوى أفئدة أهل القاهرة والوافدين إليها من مختلف البلاد».

من حى العتبة أخذ خطاب التدجين الإخوانى فى التمدد واستقطاب المزيد من المتدينين الشعبيين، فى الشوارع وعلى المقاهى وفى النقابات، ونشطت الجماعة فى عقد المؤتمرات واستغلال كل المناسبات الممكنة فى حشد الأتباع والمتعاطفين.. استثمر «البنا» كل المناسبات ووظف كل الأدوات التى تتيح له التسلل إلى الذهنية الدينية الشعبية.

وظّف الأناشيد الجماعية التى يسكر فيها الجميع بمعانٍ خيالية بعيدة عن واقعهم المتردى، وبأنغام تمزج بين أوتار الصوفية وطبول الزار الجماعى.. داعب تقديس المتدينين شعبيًا للطقوس، فاتفق مع أذرعه المختلفة التى تتولى جمع الأتباع للاستماع إلى محاضرة المرشد بالمركز العام للجماعة على تنظيم مسيرات تخرج من المساجد الكبرى، مثل مسجد السيدة زينب، بعد صلاة العشاء، وينخرط كل من يشارك فيها فى الإنشاد الجماعى بصورة تستلفت انتباه من يسيرون فى الشوارع والحوارى، وتغريهم بالانضمام إلى ركب الطرب المتحرك، وكثيرًا ما كان ينضم بسطاء جدد إلى المسيرات ليفاجأوا فى الختام بأنهم فى المركز العام للجماعة يستمعون إلى المرشد.

ابتكر حسن البنا طقوسًا جديدة فى المناسبات المهمة، مثل عيد الفطر وعيد الأضحى، فأمر أتباعه بتنظيم مسيرات التكبير والتهليل فى كل حدب وصوب، وقرر أن يجعل الصلاة فى ساحة كبرى مكشوفة خارج العمار، بعد سنين طويلة اعتاد فيها المصريون الصلاة فى مساجد القاهرة العامرة.. يصف محمود عبدالحليم مشهد صلاة العيد قائلًا: «بعد صلاة الفجر خرجنا متوجهين لصلاة العيد، وقد عودنا المرشد على أدائها فى مكان خارج المدينة فى مكان فسيح أشبه بالصحراء، ولم أرَ فى حياتى صلاة عيد فى مثل هذه الروعة.. إن المسلمين عن بكرة أبيهم اتجهوا إلى هذا المكان، فكل يسلك الشوارع التى تؤدى به إلى مكان الصلاة، والكل يكبر تكبير العيد منذ يخرج من منزله حتى يصل إلى المكان، فكنت ترى جميع الشوارع تسيل بجموع المسلمين تصيح بالتكبير بصورة لا يملك الإنسان أمامها نفسه فترى الدموع تنهمر من العيون لروعة المنظر وروعة ما تسمعه».

نجح «البنا» فى تدجين الآلاف من المتدينين الشعبيين فى صفوف جماعته التى لم يكتف بتسميتها بـ«الإخوان» بل قرر أن يصف نفسه وإخوانه بـ«المسلمين»، حتى يستقل بهم كفريق منفصل عن غيرهم، ويعرّض بإسلام من يغرّدون خارج سرب الجماعة. ففريق الجماعة هو الذى يملك الفهم الصحيح للإسلام، وإسلامهم ليس إسلامًا بالاسم كما هو حال غيرهم، بل إسلام بالقول والعمل كما يزعم الإخوان.. هكذا بدأ خطاب التدجين تحديه لكل من الإسلام التنويرى والإسلام الرسمى.

