مديريات «الصحة» بالمحافظات: لا نقص فى الغاز

البحر الأحمر: مخزون كافٍ مطروح تؤكد: «التانكات مليانة»

أسيوط: الشبكات تعمل بكفاءة.. الوادى الجديد: تجديد الرصيد يوميًا.. وكفرالشيخ: أسطوانة احتياطية لكل مريض

إعداد: عمرو الحوتى- همت الحسينى- على عواد- ياسمين شعيب- محمد أبوشادى- مصطفى دياب- محمد على- مهدى إسلام- نبيل عمرو الشامىنفت مديريات الصحة والمحافظون على مستوى الجمهورية، وجود أى نقص فى إمدادات الأكسجين فى المستشفيات العادية أو المخصصة لعزل مرضى فيروس كورونا، مؤكدين وجود مخزون كاف منه ومن الأدوية والمستلزمات الطبية.وخلال السطور التالية، يستعرض وكلاء مديريات الصحة، لـ«الدستور»، التجهيزات وآليات عمل المستشفيات لتغطية احتياجات الأكسجين، مؤكدين أن هناك متابعة دورية لمستوى الأكسجين داخل المستشفيات، كما توجد لجان تفتيش للوقوف على أى احتياجات.قال الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، إن مستشفيات المحافظة لديها مخزون كافٍ من الأكسجين ولا يوجد أى نقص، وهناك مخزون متوافر من الأسطوانات والخزانات السائلة.وأضاف «مرعى» أن المديرية توفر مخزون الأكسجين أولًا بأول بجميع المستشفيات من مدينة حلايب جنوبًا حتى رأس غارب شمالًا، مؤكدًا توافر كل المستلزمات الطبية اللازمة بالمستشفيات والعيادات الخارجية ومهام الأطباء والتمريض، ولا يوجد أى نقص بالمواد اللازمة لعلاج حالات كورونا.وشدد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، على أنه لن يسمح بحدوث تقاعس أو إهمال فى توافر الأكسجين بالمستشفيات، حرصًا على صحة وحياة المرضى، مؤكدًا التعامل الفورى مع أى طوارئ أو مستجدات.وعقد المحافظ، صباح أمس الأحد، اجتماعًا بحضور نائبه هيثم الشيخ والدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، والفريق المساعد له بمديرية الصحة بالدقهلية، وتابع المحافظ، خلال الاجتماع، الموقف الخاص بإمدادات الأكسجين لمستشفيات مراكز ومدن وأحياء المحافظة ومستشفيات الصدر والعزل.وكلف «مختار» وكيل وزارة الصحة بالمتابعة اليومية لمخزون الأكسجين بالمستشفيات، وتخصيص مسئول لإبلاغ غرفة العمليات المركزية بديوان المحافظة بالمستجدات، وعرض تقرير يومى بالكميات الموجودة، لسرعة التصرف واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أى نقص فى الكميات يوميًا.وخلال الاجتماع، أجرى محافظ الدقهلية اتصالًا هاتفيًا بمسئول «مصنع الأكسجين» بمدينة السادات لمتابعة وصول الأكسجين لمديرية الصحة ومستشفيات الدقهلية فى التوقيتات المحددة، مشددًا على عدم التأخر فى وصول الكميات المطلوبة للمستشفيات يوميًا، التى تقدر بنحو ٦٥ طنًا يوميًا.وقال الدكتور أحمد البلتاجى، وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن جميع مستشفيات المحافظة لديها الاحتياطى اللازم من أسطوانات الأكسجين، بالإضافة إلى تانكات الأكسجين السائل.وأكد «البلتاجى» أنه تتم مراجعة توافر الأكسجين فى المستشفيات على مدار الساعة، مشيرًا إلى أنه لا توجد أزمة أو نقص فى إمداد الأكسجين بجميع مستشفيات مطروح.وأشار إلى أنه توجد سعة سريرية كافية لأى أعداد من مصابى كورونا فى المستشفيات، إضافة إلى استقبال الحالات العادية بما فيها العمليات الجراحية.أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية الخاصة ببروتوكول العلاج للحالات المصابة بفيروس «كورونا المستجد».وقال إن هناك مخزونًا استراتيجيًا بمخازن الأدوية وزيادة عن الرصيد المسموح به بكميات كافية تكفى لفترة زمنية مناسبة تغطى أى طوارئ.وأضاف أنه يتم تأمين أكبر عدد من أسطوانات الأكسجين، لتكون متاحة لمن يحتاجها من المصابين، وتشغيل شبكات الغازات ووحدات الأكسجين المسال وتوافره بالمستشفيات.وأكد جاهزية مستشفيات عزل أبوتيج والصدر والحميات، واستمرارها فى استقبال حالات الاشتباه والمصابين بفيروس كورونا، بالإضافة إلى جاهزية المستشفيات المركزية والعامة للتعامل مع الحالات، من خلال تخصيص أسرة عزل وعناية مركزة بكل مستشفى للتعامل مع المصابين وحالات الاشتباه.وكشف الدكتور محمد زين عن أن مديرية الصحة بالمحافظة استعدت لمواجهة الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا بتجهيز المستشفيات والأسرة الداخلية، سواء فى العناية المتوسطة أو المركزة وأجهزة التنفس والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية الخاصة ببروتوكول العلاج للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى تفعيل الخطوط الساخنة الخاصة بمديرية الصحة والمحافظة، لتلقى أى بلاغات من المواطنين أو طلبات علاج أو شكاوى المرضى.وأشار إلى أن مديرية الصحة شنت عدة حملات على عدد من المطاعم والمقاهى والمحلات والصيدليات وغيرها، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة ضد فيروس كورونا، فضلًا عن نشر وتوزيع بوسترات وملصقات للتوعية للحماية من انتشار العدوى والوقاية من الفيروس، مع التشديد على مراعاة قواعد التباعد الاجتماعى، وارتداء الكمامات، واستخدام أدوات تطهير وتعقيم الأيدى بصفة مستمرة.وأكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، أن المخزون من الأكسجين كافٍ جدًا لأى حالات طوارئ، سواء بالعناية المركزة أو بالعزل، مشيرًا إلى أنه يتابع الرصيد يومًا بيوم بجميع مستشفيات المحافظة، لافتًا إلى أنه لا يوجد أى مشكلة بالنسبة للأكسجين نهائيًا.كما أوضح الدكتور محمد رشاد، مدير مستشفى الداخلة العام، أنه من النادر جدًا تعطل أو حدوث مشكلة تقنية فى شبكة الأكسجين، مشيرًا إلى أنه يتم وضع أسطوانة أكسجين احتياطية جاهزة بالـ«ماسك» بجوار المريض وملاصقة لسريره، استعدادًا لأى طارئ.وأضاف أن هناك صيانة دائمة على هذه الشبكات، التى تعتبر آمنة بشكل كامل، كما تم تنفيذ وحدة أكسجين أخرى لـ٣٤ حجرة، وتم تشغيلها فعليًا، مشيرًا إلى أن فترة ملء التانك قصيرة، وتكون هناك كميات كافية قبل عملية البدء.وفى الإسماعيلية، قال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، إن جميع مستشفيات الحميات المخصصة لعلاج مصابى فيروس «كورونا المستجد»، تحتوى كل منها على تانكين من الأكسجين، كل تانك سعته ٦٠٠٠ م٣، وتقوم شركة التوريد بالتزويد اليومى، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مستشفى يعانى أى نقص فى الأكسجين، وجميع التانكات تُملأ قبل وصول نسبة الاستهلاك٥٠٪.وقال الدكتور راجى تواضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة قنا، إن مخزون الأكسجين داخل مستشفيات العزل ومختلف المستشفيات بمدن ومراكز المحافظة، يصل لـ١٠٠٪، ولا يوجد أى نقص أو أزمة على الإطلاق فى المحافظة بأكملها.وأضاف «تواضروس» أن ٨ مستشفيات فى محافظة قنا، مخصصة لعزل ولفرز مصابى ومرضى فيروس كورونا، وهى جاهزة لاستقبال المرضى، ولا يوجد أى أزمة أو مشكلة تخص أنابيب الأكسجين داخلها، لافتًا إلى أن مديرية الصحة والسكان، تعمل على تذليل أى عقبات لتلك المستشفيات، إلى جانب توفير جميع المستلزمات الطبية المختلفة.وأكد وكيل الوزارة أن هناك لجانًا تفتيشية مكثفة من المديرية تمر وتفتش على المستشفيات، للتأكد من جاهزيتها، ومن تقديم الخدمات الطبية والصحية للمرضى والمواطنين بصورة جيدة.وقالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إنه لا توجد مشكلة نهائيًا فى مخزون الأكسجين الموجود بالمستشفيات، خاصة مستشفيات العزل، وإنها تتابع الوضع هناك لحظة بلحظة بتوجيهات صارمة من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، التى تضع هذا الموضوع على رأس أولوياتها.وكشفت «سلام» عن أن هناك فائضًا من الأكسجين يكفى لمدة يوم ونصف اليوم عن حاجة كل مستشفى كمخزون استراتيجى تحسبًا لأى طارئ، كما أن السيارات المعبأة بالأكسجين تأتى للمحافظة ٣ مرات يوميًا، ويتم توزيعها على المستشفيات، ويضخ الأكسجين لأقسام العناية المركزة.