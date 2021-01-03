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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النرويج: فرض مزيد من القيود لمواجهة موجة جديدة من كورونا

الأحد 03/يناير/2021 - 08:19 م
كورونا في النرويج
كورونا في النرويج
وكالات
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قالت رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرج، اليوم الأحد، إنه سيتم فرض قيود جديدة على مستوى البلاد لمواجهة موجة جديدة من فيروس كورونا، والتى تتضمن حظرا على تقديم المشروبات الكحولية في المطاعم والحانات وعدم دعوة الضيوف إلى المنازل.

وأضافت سولبرج في مؤتمر صحفي: "نرى المزيد من المؤشرات على موجة جديدة من الإصابات"، مشيرة إلى أسباب من بينها احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة وظهور النوع الأكثر عدوى للفيروس الذي تم اكتشافه لأول مرة في بريطانيا.

وذكرت سولبرج إن على النرويجيين التوقف مؤقتا عن ممارسة حياتهم الاجتماعية خلال الأسبوعين المقبلين حتى "لا يخرج انتشار الوباء عن السيطرة".

كانت الحكومة أعلنت أمس السبت أن المحاضرات في الجامعات ستعلق حتى 18 يناير، وطلبت من الطلاب البقاء في منازلهم وعدم العودة إلى الجامعات خلال هذه الفترة.

كما فرضت أوسلو يوم الخميس اختبارات كوفيد-19 الإلزامية على جميع الوافدين إلى النرويج، عند الوصول أو في غضون 24 ساعة، لوقف انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

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