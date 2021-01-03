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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جولة تفقدية لرئيس مدينة إطسا لتطبيق إجراءات كورونا بالفيوم

الأحد 03/يناير/2021 - 08:18 م
جولة تفقدية لرئيس
جولة تفقدية لرئيس مدينة إطسا
الفيوم - زينب علاء
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أجرى خالد فراج، رئيس مركز ومدينة إطسا، بالتنسيق مع مركز الشرطة، جولة تفقدية في شوارع مدينة إطسا شملت شارع عمر بن الخطاب وشارع أبوبكر الصديق وميدان إطسا؛ لتطبيق الضبطية القضائية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد على المخالفين وتطبيق الغرامات اللازمة تنفيذًا للقرارات المنظمة لذلك.

وأكد رئيس المركز أنه ومن خلال الجولة تم ضبط أكثر من 30 مواطنًا مخالفًا لقرارات الدولة من عدم ارتداء الكمامة وكذلك عدم اتخاذ الحيطة والتباعد بين المواطنين الوافدين على المحال التجارية وتم تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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