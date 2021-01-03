«البترول»: نسعى للوصول لتحويل 735 ألف سيارة للعمل بالغاز خلال 3 سنوات

تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية، على تنفيذ خطة الدولة لتعظيم القيمة المضافة من فائض الغاز الطبيعي الذى يتم انتاجه من الحقول المصرية من خلال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كجزء من خطة الدولة والتي تجد دعم كامل من الرئيس عبد الفتاح السيسي.وقالت وزارة البترول، إنها تسعى جاهده في توسع نشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي تنفيذا للمبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود في السيارات من خلال البرامج الطموح لإحلال السيارات القديمة وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج "غاز بنزين".ولفتت الوازرة إلى أنه تم خلال العام تحويل حوالى 38 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي ليصل إجمالي عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط لـ335.6 ألف سيارة، ومن المستهدف إضافة 400 ألف مركبة خلال السنوات الثلاث المقبلة.