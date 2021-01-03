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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أعضاء الكونجرس الجديد يبدأون حلف اليمين وسط صراع بشأن فوز بايدن

الأحد 03/يناير/2021 - 08:17 م
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
وكالات
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يعقد الكونجرس الأمريكي الجديد للمرة الأولى اليوم الأحد، وسط تهديدات من جانب أعضاء جمهوريين بمجلس الشيوخ للاعتراض على المصادقة المرتقبة لنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وينعقد مجلس النواب ظهرا (1700 بتوقيت جرينتش) ويصوت على انتخاب رئيس جديد للمجلس، وتسعى نانسي بيلوسي لإعادة انتخابها بالمنصب.

وبعد ذلك، يبدأ الأعضاء المنتخبون الجدد والعائدون بالكونجرس في أداء حلف اليمين.

وسيتم أداء حلف اليمين للمشرعين في شكل مجموعات بالكونجرس كإجراء احترازي، في خضم جائحة فيروس كورونا التي لا تزال تضرب البلاد.

وسيتمتع الديمقراطيون بأقل أغلبية منذ سنوات في مجلس النواب بعد أن خسروا مقاعد في انتخابات نوفمبر الماضي.

ولم تتحدد بعد السيطرة على مجلس الشيوخ وهو الغرفة الأخرى للكونجرس، وسيتم حسهما في جولة الإعادة التي تشهد منافسة حامية بولاية جورجيا يوم الثلاثاء المقبل.

وسيتعرض الكونجرس لأول اختبار كبير له يوم الأربعاء المقبل عندما يخول له المصادقة على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن قبل مراسم تنصيبه في العشرين من يناير الجاري.

وتتعرض هذه المناسبة الروتينية عادة لمخاطر التعقيد، جراء مجموعة من مشرعين جمهوريين يقولون إنهم سيصوتون ضد المصادقة للناخبين من ولايات أمريكية، يجادل الرئيس دونالد ترامب في فوز بايدن فيها.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تفشل خطوة تخريب عملية التصويت، وستؤدي ببساطة إلى إتمامها. كما أنها ستتسبب في شرخ بالحزب الجمهوري.

ويروج ترامب لمزاعم لا أساس لها بأنه تم تزوير الانتخابات ضده، لكنه لم يقدم أي دليل يدفع أي محكمة للوقوف إلى جانبه.

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