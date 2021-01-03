ضبط ربة منزل لتسببها في تناول طفلتها المخدرات بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من القبض على ربة منزل لاتهامها بالإهمال والاتجار في المخدرات، ما تسبب في تناول طفلتها البالغة من العمر عام ونصف قطعة من مخدر الحشيش وجرى نقلها إلى مستشفي بنها الجامعي.كانت مستشفي بنها الجامعى قد استقبلت الطفلة فيروز.ا، عام ونصف، إثر تناولها قطعة حشيش وتم تحويلها إلى مركز السموم بالمستشفى.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من المقدم تامر موسى، مأمور مركز طوخ، بابتلاع طفله تدعي فيروز.أ، البالغة من العمر عام ونصف، قطعة حشيش، لتنتقل على الفور الأجهزة الأمنية لضبط الأم وتدعى "ن.ع" لتسببها في إهمال طفلتها الرضيعة.وكشفت تحريات رجال المباحث أن الأم تقوم بترويج المخدرات، حيث تم تحرير محضر حمل رقم 8 لعام 2021 جنح طوخ.