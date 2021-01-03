لجنة من «أورام أسوان» لمتابعة كفاءة أسطوانات الأكسجين

شكّلت لجنة من فريق عمل مركز أورام أسوان بتكليف من أمانة المراكز الطبية المتخصصة، للمرور على مستشفى أسوان التخصصي ''العزل الصحي''، بالتنسيق مع إدارات المستشفى، لتحقيق تنفيذ خطوط السير لمرضى العزل وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمرضى كورونا، وتطبيق البروتوكول الطبى لـ«كوفيد -19» بالمستشفي ومتابعة لجان المضاعفات والوفيات بالمستشفى، والبيانات اليومية الخاصة بمرضى المستشفى والتأكد من كفاءة أسطوانات الأكسجين وكفايتها.يأتي ذلك فى إطار خطة الأمانة المراكز الطبية المتخصصة للتصدى لفيروس كورونا وتحسين الأداء في مستشفيات المراكز التابعة لها.يتكون فريق العمل المكلف من قبل مركز أورام أسوان للمرور على مستشفى أسوان التخصصي من الدكتور رامى مراد أخصائي الجراحة، رئيسًا للفريق، والدكتورة راندا ممدوح مدير الصيدلة عضوا، وهانى محمد من قسم المخازن عضوا، وناهد بكرى من فريق مكافحة العدوى عضوًا، وسلمى محمد من هيئه التمريض (عضوًا).