تجهيز وصيانة المعدات لإعادة تشغيل منفذ توزيع الأسماك بمطروح

تفقد اللواء أشرف مصطفى، سكرتير عام محافظة مطروح، الأحد، منفذ بيع الأسماك الطازجة التابع للديوان العام بالمحال التجارية بشارع شكرى القواتلي.ووجه سكرتير عام مطروح بسرعة الانتهاء من تجهيز وصيانة المعدات لإعادة تشغيل المنفذ لتوفير الأسماك للمواطنين بالأسعار المدعمة.جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة والعمل على توفير مزيد من الخدمات لأهالي مطروح.