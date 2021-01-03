بيتر ميمي يستكمل تصوير «الاختيار 2»

عاود المخرج بيتر ميمي، تصوير أحداث مسلسله الجديد "الاختيار 2"، والمنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل.وعلمت "الدستور" أن ميمي عاود تصوير المسلسل، اليوم الأحد، بعد توقف دام لأيام قليلة بسبب احتفالات الكريسماس، حيث صور عدة مشاهد في منطقة رابعة بمدينة نصر.ومسلسل "الاختيار" الجزء الثاني يشارك في بطولته كل من إياد نصار، وإنجي المقدم، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد علاء، وإسلام جمال، وهادي الجيار، وأحمد شاكر عبد اللطيف، ورياض الخولي، ومن تأليف هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.