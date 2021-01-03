مبادرة شبابية من طالبات صيدلة بني سويف للتبرع بالدم (صور)

«على قدر المستطاع ننقذ حياة إنسان» شباب في مقتبل عمرهم قرروا أن يكونوا جنودًا في معركة الوعي لمواجهة فيروس كورونا، يعملون على سد احتياجات المحتاجين من الدم والوصول للاكتفاء الذاتي، حيث قام طلاب صيدلة بني سويف بتوعية أكثر من 1200 شخص، وتجميع أكثر من 84 كيس دم.كانت المرة الأولى لـ شيماء جمعة، الطالبة بصيدلة بني سويف، أن تسنح لها الفرصة بالمشاركة في حملة توعية بفوائد التبرع بالدم لمساعدة مصابي كورونا: "كل مَن شارك في حملة التبرع بالدم سواء كان متبرع أو من تُبرع له، كل منا فاز بغنيمة له أثر عليه من نوع خاص تبعثُ في نفوسنا مشاعر روحانية لها شعور خاص، لكن الوصول لذلك لم يكن سهلًا فكان فيها شئ من الصعوبة ربما تمثلت في إقناع شخص بالتبرع في ظل تلك الظروف التي نمر بها".تأمل شيماء أن يحتاط الجميع باتباع الإجراءات الاحترازية أثناء التبرع للوصول للهدف المرسوم.وتقول آلاء سيد، طالبة في الفرقة الرابعة بصيدلة بني سويف إن الجمعية العلمية لطلبة الكلية نظمت حملة توعية بفوائد التبرع بالدم؛ بهدف المشاركة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من أكياس الدم لسنة 2030، ولأن العجز كبير في أكياس الدم داخل مصر، تحلم أن تصل نسبة المتبرعين بالدم 3% سنويًا.وأكدت آلاء أن فوائد التبرع بالدم لا تقتصر فقط، على الشخص المتبرع سواء كانت تساعد في الاطمئنان على نفسه عن طريق بعض التحاليل التي يتم إجراؤها أو الجانب الإنساني من حيث القدرة على إنقاذ حياة أشخاص آخرين بهذا العمل الخيري العظيم: دائمًا ما نواجه بعض التحديات في النزول للشارع والتعامل مع المجتمع، لكن يمكن التغلب عليها فبعض الناس كان لديهم تخوف بسبب أزمة كورونا، لكن عندما تمكنوا من رؤية المكان ونظافة الأدوات المستخدمة ووجود طاقم طبي سارعوا إلى التبرع فورًا.وتابعت طالبة الصيدلة أن هدفهم لم يقتصر على إقناع المتبرعين، لكن تخطتها إلى توصيل فوائد التبرع ودور كل شخص في المشاركة المجتمعية، فمثل هذه الأمور كان مهمًا لهم.بينما تقول آلاء أيمن، الطالبة بالفرقة الثالثة بصيدلة بني سويف إن حملة التبرع بالدم تُقام بهدف الوصول للاكتفاء الذاتي في 2030 حيث نأمل في الوصول لأن تكون نسبة التبرع بالدم 3% للمساعدة في أن تكون أكياس الدم في المستشفيات متوفرة ولتقليل فقد الأشخاص، مشيرة إلى أن الشخص المتبرع بالدم يستفيد بالاطمئنان على نفسه من خلال إجراء التحاليل المختلفة إذا كان يحمل مرضًا أم لا.وتابع أن على المتبرع إنقاذ 3 أشخاص بتبرعه بكيس دم واحد: في ظل انتشار كورونا نرى طبعًا الرفض من البعض بالمشاركة، خشية التلوث، لكن بالتحدث معهم والاطمئنان برؤية المكان المعقّم يتشجعون ويشاركون في العمل المجتمعي.