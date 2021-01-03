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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إغلاق 20 محل وهايبر ماركت بكارفور الإسكندرية (صور)

الأحد 03/يناير/2021 - 08:24 م
كارفور الإسكندرية
كارفور الإسكندرية
هبه عويضه
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قاد اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، مساء اليوم، برفقة اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط حملة مفاجئة على كارفور سيتي سنتر بمنطقة محرم بك؛ للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية بالمتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وفقًا للتعليمات والتوجيهات الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء.

أسفرت الحملة عن غلق 20 محلًا وهايبر ماركت بكارفور سيتي سنتر، وتطبيق غرامات فورية علي المخالفين؛ لعدم تطبيق الإجراءات الإحترازية المقررة من قبل الحكومة.

وناشدت محافظة الإسكندرية مواطنيها الالتزام بالإجراءات الإحترازية وإرشادات الوقاية والالتزام بارتداء الكمامات، وعدم التزاحم في أماكن التجمعات مثل المواقع والمؤسسات والمصالح الحكومية، وشركات الاتصالات، وجميع الأماكن التي تتواجد بها أي تجمعات.

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