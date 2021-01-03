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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المستثمرين»: مصر من أقل دول المنطقة خسائر من كورونا

الأحد 03/يناير/2021 - 07:56 م
المهندس محمود الشندويلي
المهندس محمود الشندويلي
أسماء إبراهيم
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أكد المهندس محمود الشندويلي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أن التداعيات الاقتصادية والصحية الناتجة عن وباء كورونا أدت إلى حدوث حالة من الركود في تشغيل المصانع.

وأضاف الشندويلي لـ"الدستور"، أنه بالرغم من حدوث حالة من الركود في المصانع وحركة البيع والشراء، إلا أن مصر من أقل بلدان المنطقة خسائر بسبب التداعيات الاقتصادية وذلك يرجع إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة في عام 2016، وعملت على التصدي للجائحة بطرق عظيمة، كما قامت بخفض أسعار الفائدة 3%، وإطلاق عدة مبادرات لتنشيط حركة الصناعة والتجارة.

وتابع نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، أن مستثمري الصعيد يعانون من ارتفاع أسعار الطاقة إلى المصانع، بالإضافة إلى فرض الضرائب العقارية على المصانع وخاصة المتعثرة، مؤكدًا أنه تم تشكيل لجنة من وزارة المالية واتحاد المستثمرين لمتابعة وحل جميع المشاكل التي تقف أمام المستثمرين.

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