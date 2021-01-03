مصر للطيران تعلن إتاحة تعديل حجوزات المسافرين للسعودية اعتبارا من اليوم

أعلنت شركة مصر للطيران، عن إمكانية قيام مسافريها بتعديل حجوزاتهم على رحلات الشركة إلى مختلف المدن السعودية اعتبارًا من اليوم الأحد، وفقًا للضوابط المحددة من خلال المملكة العربية السعودية في هذا الشأن.يأتي ذلك بالإشارة إلى التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بشأن السماح لشركات الطيران بنقل مسافرين إلى المملكة.ونوهت الشركة الوطنية بأنه يمكن الاتصال بمركز خدمة عملاء مصر للطيران 1717 داخل مصر أو زيارة أحد مكاتب مصر للطيران، للمزيد من المعلومات.