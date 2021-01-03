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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة أسوان تستقبل وزير الآثار الأسبق ممدوح الدماطي

الأحد 03/يناير/2021 - 08:10 م
جامعة أسوان
جامعة أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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التقى الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، اليوم، الدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار الأسبق، ورئيس لجنة قطاع الآثار في الحرم الجامعي بمقر الجامعة بمنطقة صحاري.

قال رئيس جامعة أسوان إن الهدف من الزيارة هو العمل على زيادة الدعم الفنى وتفقد كلية الآثار، تمهيدًا لإنشاء الدراسات العليا بآثار أسوان، بحضور الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور بدوى إسماعيل عميد كلية الآثار بالأقصر، وعضو لجنة الآثار بالمجلس الأعلى للجامعات والدكتور غريب محمود طه عميد آثار أسوان والدكتور عمر أبوزيد، وكيل آثار أسوان.

وأجرى الدكتور أحمد غلاب، بمرافقة الدكتور ممدوح الدماطي والوفد المرافق له بجولة تفقدية بالجامعة للوقوف على أحدث المستجدات والتطورات الحقلية والتعليمية والميدانية والإمكانيات اللوجستية والموارد البشرية بالكلية.

على هامش الزيارة، قدم رئيس جامعة أسوان للدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار السابق درع وميدالية جامعة أسوان تكريمًا لمجهوداته في مجال الآثار وإسهاماته العلمية في خدمة قطاع الآثار والنهوض به.

ناقش اللقاء تطوير كلية الآثار بأسوان ودورها في أفريقيا والاهتمام بالحفاظ على المواقع الأثرية بأفريقيا وبحث سبل التعاون بين اليونسكو والكلية وكيفية تطبيق طرق الاهتمام والمشروعات في مجال الآثار والمتاحف.

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