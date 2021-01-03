إصابة 7 أشخاص في حادث سير بـ«القاهرة - الإسكندرية» الصحراوي

أصيب، مساء الأحد، 7 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم جراء تصادم سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص في الكيلو 107 بالطريق الصحراوي "القاهرة الإسكندرية"، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي بالكيلو 107 باتجاه الإسكندرية بدائرة مركز وادي النطرون وعلى الفور انتقل ضباط المباحث والفحص تبين وقوع تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص وتم نقلهم لمستشفي وادي النطرون لتلقي العلاج اللازم.والمصابون هم: "بلال يوسف أبو زيد، 31 عامًا، يونس محمود فرج، 3 سنوات، محمود وائل محمود، 11 عامًا، زينات السيد حسين، 60 عامًا، راوية هشام بيومى، 33 عامًا، حسام على السيد هلال، 23 عامًا، نور الدين محمد رمضان، 29 عامًا".تم عمل الإجراءات الطبية اللازمة، وجارٍ تحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة لمباشرة سير التحقيقات.