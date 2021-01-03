«الحامول المركزي»: جميع الحالات مستقرة عقب وصول الأكسجين

أعلنت إدارة مستشفى الحامول المركزي بكفر الشيخ استقرار الحالة الصحية لجميع الحالات الموجودة بها عقب وصول سيارات الأكسجين للمستشفي قبل قليل.وأرسل الدكتور أحمد مصباح، مدير مستشفى الحامول المركزي، استغاثة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جاء فيها: "أي حد متوفر لديه أسطوانات أكسجين لمدة ساعة.. المستشفى في احتياج ضروري".فيما عقّبت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه لا يُوجد أي مشكلة في مخزون الأكسجين الموجود بالمستشفيات خاصة العزل، لافتة إلى أنها تتابع الوضع هناك لحظة بلحظة بتوجيهات صارمة من وزيرة الصحة والسكان.وتابعت أن سيارة الأكسجين كانت في طريقها للمستشفي وقت كتابة مدير المستشفى استغاثته، وبالفعل وصلت في الوقت المحدد لها.