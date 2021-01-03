وزير الري يستعرض خطة تنمية واحة سيوة والمغرة

اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوازرة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، والمهندس السيد شلبي رئيس قطاع المياه الجوفية، لاستعراض ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن مناطق التنمية في واحة سيوة والمغرة.استعرض الاجتماع، الأحد، بحضور المهندس عماد محمود رئيس الإدارة المركزية للموارد والاستخدامات المائية بقطاع التخطيط، خطة الدولة للتنمية في واحة سيوة والمغرة، والتي تستهدف إحداث تغيير جذري وتطوير المناطق الزراعية والحفاظ على موارد المياه الجوفية والآبار والبحيرات والعيون الطبيعية، مع زيادة التوسع في زراعة بعض المحاصيل ومنها النخيل والزيتون، بما يعزز القيمة الاقتصادية للمواطنين وزيادة القيمة الاستثمارية للمنطقة.كما ناقش الاجتماع، بحضور المهندسة عزة بشندي بالمكتب الفني بقطاع المياه الجوفية، ما يتم بشأن رفع كفاءة الاستخدام وتوزيع المياه على مستوى الإدارة، وجميع أنشطة الري والصرف والمياه الجوفية، وإعادة استخدام مياه الصرف في الري وتنفيذ مشروعات المياه الجوفية، ومشروعات إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف ومحطات الطلمبات وآبار المياه.