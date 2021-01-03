مبعوث أمريكي يزور الإمارات والأردن لإجراء مباحثات بشأن سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، أن المبعوث الخاص لسوريا جويل رايبرن سيسافر إلى الإمارات العربية المتحدة والأردن في الفترة من 4 إلى 7 يناير الجاري لإجراء مناقشات مع مسؤولين حكوميين ومن المجتمع المدني وشركاء تنفيذيين أمريكيين بشأن الوضع في سوريا.وقالت الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الالكتروني إن المبعوث الخاص رايبرن سيؤكد خلال اجتماعاته على أهمية جهود واشنطن الجماعية للتوصل إلى حل دائم وسلمي وسياسي للصراع السوري بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.وأشار البيان إلى أن المبعوث الأمريكي سيعيد تأكيد التزام الولايات المتحدة بالعمل مع الشركاء الدوليين ضمن حملة الضغط الاقتصادي والسياسي ضد نظام الرئيس بشار الأسد وممكنيه، وذلك بهدف ما أسمته إنهاء العنف ضد الشعب السوري ووقف عرقلة الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع.وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات شديدة على سوريا استهدفت مسئولين ومقربين من الرئيس الأسد من بينهم زوجته وابنه والكثير من أقاربه ومسئولين بالحكومة بجانب المصرف المركزي.