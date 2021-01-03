بالأسماء.. المرشحون على انتخابات المحامين بشمال البحيرة

أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات النقابة الفرعية للمحامين في شمال البحيرة، الأحد، أسماء المحامين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم في انتخابات النقابة على مقاعد النقيب، والعضوية على مستوى كل محكمة بنطاق المحافظة، ومقعدي الشباب، غلق باب الترشح.وتقدم للترشح على مقعد النقيب "عبدالمنعم محمد السعيد عبدالمنعم عودة، وشهرته "عبدالمنعم عودة"، نقيب المحامين الحالي بشمال البحيرة، عماد الدين مصليحي إبراهيم عبد الله، وشهرته "عماد مصيلحي".فيما تقدم على منصب مقعد الشباب 5 محامين هم: "أحمد إبراهيم إسماعيل أو خوخة، فتحي صبري فتحي منيسي، مصطفى صباح غريب عبدالرحمن حسان، أحمد السيد زكريا سويدان، وإسلام السيد محمد مصطفي البوهي".وتقدم على منصب مقعد عضوية النقابة الفرعية بشمال البحيرة 21 محاميًا هم: "رامي أحمد حسن الحديني، أحمد محمد مبروك حسن، دينا هشام محمد الجويلي، علاء فتحي عوض الشاعر، محمد عبد الجواد عبده فيوض، هلال عوض عبيد الديب، أشرف محمد محمد حلقها، رانيا خميس محمد فتح الله ذو الفقار، عبد الحليم يوسف عبد الحليم يوسف زنباع، محمود محمد محمد الشاذلي، هشام سعد عاشور، الهيثم تيسير محمود عثمان، تامر محمد عبد العليم محمد أحمد مجاهد، جابر محمد رفاعي السيد، زكريا السيد زكي خلف الله، عبد السلام عبد السلام محمد التلواني، علي شعبان السيد أبو جهل، فتحي أحمد مصطفي أبو حسن، محمد محمود فتحي الشربيني، مني زغلول منصور أبو زيد، نادر مساعد هيبه مبروك".